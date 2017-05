Tunisie: Les régions et l'emploi - L'impasse insurrectionnelle

Une triste journée de violence insensée. Mais ce fut également une triste journée de violence anarchique contre les forces de l'ordre, leurs locaux et leurs véhicules, contre les bâtiments publics symbolisant l'Etat et contre les sites de production pétrolière qui appartiennent au peuple tunisien et financent le Trésor public.

Cette journée est, ainsi, le point de départ d'une tardive mais vitale prise de conscience quant à l'importance majeure des lignes rouges devant baliser la contestation sociale et protéger, en tout état de cause, les biens publics et la libre circulation.

Rien ne saurait, en effet, justifier que des jeunes protestataires veuillent stopper la production de richesses nationales destinées à nourrir le pays et le développer. Qu'ils s'attaquent à la police et à la garde nationale ainsi qu'à leurs locaux et véhicules, qu'ils investissent violemment le siège du gouvernorat ou qu'ils saccagent leur propre ville.

Préserver la souveraineté et la pérennité de l'Etat démocratique

Au sujet des événements de lundi à Tataouine, le ministre Zied Laâdhari, tout en appelant à un retour au calme et au dialogue, estime qu'il est indispensable de penser, avant tout, à préserver la souveraineté et la pérennité de l'Etat, et à faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité.

Le ministre explique que l'objectif est «d'établir un Etat fort, mais juste. Un Etat qui garantisse les droits et les libertés des citoyens et qui participe à créer une croissance durable». Ajoutant que les ministres sont appelés à partir un jour, alors que l'Etat reste.

Quant à l'ancien ministre de la Troïka, le député Mohamed Ben Salem, il indique au sujet du gouvernement, qu'il est de «son droit et de son devoir de protéger les sites de production en arrêtant les manifestants», ajoutant que «le gouvernement doit savoir comment agir pour faire tomber à l'eau les agendas politiques» de ceux qui tentent de provoquer sa chute.

L'on justifie les casseurs et l'on «soutient» le gouvernement

De son côté, Mustapha Ben Ahmed, président du nouveau groupe parlementaire constitué d'ex-députés nidaïstes et d'Al Horra, il a sévèrement critiqué certaines figures politiques qui prétendent adhérer à l'Accord de Carthage et appuyer le gouvernement, et qui «comprennent» et «justifient» les casseurs que l'on a vu à l'œuvre â Tataouine, détruisant les véhicules, brûlant les postes de police, bloquant les routes et sabotant la production, tout en affirmant être en quête d'un emploi.

Un fait est incontestable, il y a du chômage dans le sud du pays, et à un taux alarmant exigeant une prise en charge sérieuse de la question, sachant que, six an après la révolution, l'Etat n'a rien à offrir aujourd'hui que les nombreuses mesures disparates qu'il a annoncées.

Mais est-ce en sabotant la production ? Ou est-ce en imposant aux entreprises pétrolières des emplois fictifs et un sureffectif incompatible avec des conditions de production saines ? Ou est-ce encore en créant des pseudo-entreprises se tournant les pouces tout en arborant des sigles écologiques ?

Est-ce par la rançon, le chantage, le racket ? Est-ce par la violence des «protestations pacifiques» et des sit-in insurrectionnels brandissant des mots d'ordre jusqu'au-boutistes, du type «On ne cèdera pas !» ? Rien de tout cela !

Créer des associations locales de sans-emploi

D'abord, il s'agit de s'organiser en associations locales ou régionales de sans-emploi, ensuite de dresser des listings de demandeurs d'emploi (par secteurs et domaines) qui soient fidèles à la réalité, et puis de réfléchir aux perspectives réelles de la région où de la localité.

Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra imaginer une stratégie de développement crédible qui soit conforme aux ressources, aux potentialités et aux vocations de la zone territoriale en question.

Ainsi pourra-t-on quitter la logique de la «pression sociale» qui ne peut déboucher que sur une approche préinsurrectionnelle, et se mettre à réfléchir en «père de famille responsable» (tout comme le fait l'Etat) à l'avenir possible du développement de la région.

Pour dégager et développer les potentialités de la zone et identifier tous les partenariats possibles avec d'autres régions, d'autres pays, des régions d'autres pays, des fondations, des consortiums financiers, des sociétés...

Avec les cadres nationaux issus de la région

Cela ne pourra, d'ailleurs, aboutir que par l'établissement d'un partenariat confiant avec les cadres nationaux issus de la région et avec les structures et institutions de l'Etat. Car mille hypothèses et scénarios ont été imaginés puis reportés ou abandonnés qui pourraient coller.

Comme un Smig régional qui attirerait des investisseurs spécifiques, un grand projet industriel diligenté par l'association avec la garantie de l'Etat, une zone industrielle moderne ou une zone franche financée grâce à la «coopération décentralisée avec une région d'Europe, un institut de recherche financé et piloté par des Américains, un hôpital conçu pour les étrangers implantés dans la région grâce à un savoir-faire et des fonds japonais...

Lorsque l'on abandonne les tentations de la destruction hilalienne, mille et une opportunités peuvent se présenter, mais il reste primordial que le monde entier se remette à nous compter parmi les laborieux et les constructifs. Et ça, il faut le prouver !