Sénégal: Inauguration de nouveaux postes frontières à Kidira et Bakel

communiqué de presse

Dakar — Le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne (UE) ont procédé, mercredi, à l'inauguration de nouveaux postes frontières à Kidira et Bakel, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Ces constructions ont été exécutées dans le cadre du Projet d'appui à la gestion des frontières financé par l'UE, renseigne le texte.

Il indique que cette initiative vise à améliorer les capacités des services de l'Etat en charge, tels que la Police, la Gendarmerie, et les Douanes mais aussi les services phytosanitaires et vétérinaires.

le but consiste notamment à entraver les passages illicites de trafiquants, terroristes ou autres criminels et à faciliter les passages licites des riverains des communautés transfrontalières et des commerçants.

"Cette inauguration intervient quelques mois après celle du nouveau poste-frontière de Dagana, de l'extension de celui de Diama et du réaménagement du poste-frontière de Rosso. Au total, ce sont donc 9 postes qui seront construits ou rénovés aux frontières avec la Mauritanie et le Mali dans les localités de Podor, Gourel Oumar Ly, Dembankané et Barkewy", précise le communiqué.

Doté d'un budget de près de 2 milliards FCFA, le Projet d'appui à la gestion des frontières est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le concours d'experts français et espagnols.

Il est coordonné par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en partenariat avec la Primature, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère de la Santé, ajoute le communiqué.