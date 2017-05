Sénégal: Les investissements dans le cadre de la mise en euvre du PSE ont impacté réellement sur la croissance

Selon la DPEE, les efforts d'investissement public notés ces dernières années sont très favorables à la croissance. Pour que celle-ci soit robuste et résilience, nonobstant la soutenabilité budgétaire des investissements publics et l'aménagement d'un espace budgétaire pour faire face aux vents contraires qui menacent l'activité, la question gravite autour du rythme d'investissement public : l'effort doit-il être maintenu, accéléré ou revu à la baisse ?

La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent doit beaucoup aux retombées des investissements. En effet, on apprend au cours au Point Economique de la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) que les investissements publics de ces dernières années ont stimulé l'activité et généré de la croissance, laquelle appelle à son tour d'autres investissements pour éviter la congestion dans les infrastructures et permettre au secteur privé d'exploiter au mieux les opportunités d'affaires

