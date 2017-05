Afrique: Naufrages de migrants - Situation chaotique au large dela Libye

Situation chaotique et même cauchemardesque au large de la Libye. Chacun peut en prendre conscience, puisque plusieurs journalistes se trouvent à bord des navires de secours et rendent compte de la situation. En ce début d'après-midi, ce mercredi, une opération de sauvetage est en cours autour d'un bateau en bois chargé d'environ 700 personnes en détresse.

Situation humanitaire catastrophique depuis 24 heures, au large de la Libye. Plusieurs embarcations ont été repérées et leurs passagers récupérés par des navires de secours. Surchargés, les bateaux de fortune se retrouvent souvent submergés par les flots. Les organisations humanitaires ont un rôle de premier plan dans ces sauvetages qui ont concerné depuis ce mardi près de 2 500 personnes. Et ce mercredi, les opérations se poursuivent.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.