Afrique: OMS - Le nouveau patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présente son programme

« Une épidémie peut se déclencher à tout moment et nous devons être préparés. Certains pays ont proposé des simulations afin d'entraîner les populations à d'éventuelles crises. En faisant des simulations, on prépare les esprits et la logistique et cela permet aussi de redéfinir une politique publique ».

L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a désormais un nouveau directeur général et pour la première fois, il s'agit d'un Africain. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été plusieurs fois ministre en Ethiopie de la Santé, puis des Affaires étrangères. L'homme a l'habitude des postes à responsabilités, et ce mercredi matin, celui qui demande déjà à se faire appeler « professeur » a exposé son programme.

