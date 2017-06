Bénin: L'ex-ministre des Finances s'explique sur le scandale du programme de l'eau

L'affaire PPEA II avait créé un énorme scandale en 2015. La coopération néerlandaise s'était rendu compte que plus de 2,5 milliards de francs CFA destinés à des projets d'accès à l'eau potable s'étaient évaporés. L'affaire avait coûté son poste au ministre de l'Eau Barthélemy Kassa. Pour la première fois, l'ancien ministre des Finances, Komi Koutché, qui vit entre le Bénin et les Etats-Unis, s'est exprimé. Il a tenu à rappeler que sa responsabilité n'était pas engagée.

Au Bénin, il y a une semaine, la justice rendait un non-lieu dans l'affaire PPEA II, dans laquelle 12 personnes, des cadres de l'administration et des hommes d'affaires avaient été mis en examen et pour 5 d'entre elles, détenues pendant 2 ans.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.