Burkina Faso: Violences à Tialgo - Le gouvernement exprime sa solidarité aux victimes

Une semaine après les affrontements de Tialgo et Goundi dans le Sanguié, le gouvernement a remis, le 23 mai 2017, des vivres aux familles affectées.

Cinq tonnes de sorgho et une tonne et demie de riz constituent le lot de vivre remis aux familles des victimes de l'attaque des Koglweogo, survenue à Tialgo et à Goundi. L'incident a fait six décès dont deux morts dans le village de Goundi et quatre Koglweogo, ainsi que de nombreux blessés de part et d'autre. Quatre familles ont été affectées à Goundi et 20 à Tialgo, foyer incandescent de l'attaque des Koglweogo.

Déjà pris en charge sur le plan psycho-sanitaire par le gouvernement dès les premières heures des affrontements, il est apparu nécessaire de soutenir les familles touchées en vivres, en attendant le rétablissement des blessés, hospitalisés à Koudougou et à Ouagadougou.

A Goundi, c'est le maire de la commune de Réo, Louis Bazemo qui a réceptionné les vivres composés de 1 tonne de sorgho et ½ tonne de riz. Le porte-parole des bénéficiaires, Bazié Nebon a exprimé la reconnaissance des populations de Goundi à l'exécutif. Pour lui, c'est un geste de solidarité qui vaut son pesant d'or.

Dans la même localité, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré a également fait don de 09 pagnes pour chacune des trois épouses des victimes.

A Tialgo, c'est une population encore sous le choc qui a accueilli les membres de la mission. La secrétaire générale du ministère en charge de la Solidarité nationale, Fati Ouédraogo a réitéré la compassion aux familles affectées.

Ici aussi, les populations bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour sa marque de sympathie. Beyala Bamouni a dit reconnaitre en l'Etat un secouriste de taille en période difficile. « Je salue la hauteur d'esprit de tous ceux qui ont été d'un apport ou d'un soutien quelconque à Tialgo lors de ces événements tragiques », a-t-il affirmé.

La secrétaire générale du ministère de la Solidarité nationale, Fati Ouédraogo a déclaré que l'aide du gouvernement ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Selon elle, l'exécutif accordera aux femmes des villages affectés des crédits pour des activités génératrices de revenus.

Aux orphelins des victimes, leur scolarité sera prise en charge, dès la rentrée prochaine par le gouvernement. A entendre Mme Ouédraogo, un autre série de mesures sera mise en œuvre pour assister sur une période raisonnable, l'ensemble des familles victimes ou affectées de cette affrontement entre Koglweogo et population de Tialgo et de Goundi.