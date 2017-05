Ile Maurice: Le coût de la violence domestique - Rs 2 milliards

Rs 2 milliards. C'est la somme que débourse l'Etat, par an, en termes de dépenses liées à la violence entre partenaires intimes. C'est ce que révèle une étude menée par l'université de Maurice (UoM). La présentation des recherches a été dévoilée lors d'un atelier de travail visant à valider le rapport, à Quatre-Bornes, ce mercredi 24 mai.

«Face à l'augmentation des cas rapportés aux Family Support Bureaux, il était important d'avoir une étude pour analyser l'étendue du problème, mais aussi de savoir quel est l'impact économique», a expliqué la ministre de l'Egalité du genre, Fazila Jeewa-Daureeawoo.

Rapport qui interpelle

Plus tard dans la journée, à Trèfles, Rose-Hill, lors d'une cérémonie en marge de la Journée internationale des familles et la Fête des mères, Fazila Jeewa-Daureeawoo devait décrire le rapport comme étant «interpellant». «Kan ou guet rapor la ou gayn per car la violence domestique ne cesse d'augmenter», a-t-elle souligné.

D'ajouter que lorsqu'il y a des différends, les conjoints doivent avoir recours au dialogue et non à la violence. «Car, en voyant les scènes de violence, les enfants vont penser que c'est de cette façon qu'on règle les problèmes et ils vont répéter cela», a prévenu la ministre.