Ce sera le premier voyage officiel de Pravind Jugnauth comme Premier ministre.

Celui qui est locataire du bâtiment du Trésor depuis le 23 janvier 2017 sera en déplacement en Inde du jeudi 25 mai au soir jusqu'au dimanche 28 mai. Il avait indiqué qu'il solliciterait l'aide financière de ce pays pour aider à rembourser les victimes du plan Super Cash Back Gold.

Alors que son voyage approche, l'Inde souhaite mettre les points sur les i. Le journal indien The Economic Times, dans son édition en ligne du 24 mai, écrit que l'Inde renforcera son engagement auprès de Maurice alors que la Chine cherche à accroître son influence dans la région. «India will play host to Mauritius' Prime Minister Pravind Jugnauth later this week as it steps up engagement with the Indian Ocean nation amid moves by China to expand its presence in the region under its 'one belt and one road' (OBOR) initiative», écrit-il.

Intérêts de l'Inde dans l'océan Indien

Le journal souligne que l'Inde n'a aucune intention de céder du terrain à la Chine dans l'océan Indien (IOR), une région où New Delhi a des intérêts économiques et sécuritaires. En fait, l'Inde veut être le seul gendarme dans cette région. «India wants to emerge as the net security provider in the IOR, which for China is a key element in its 'maritime silk route' initiative under OBOR. OBOR aims to improve connectivity and cooperation between Asian countries, China, Africa and Europe.»

Comment comprendre la rivalité entre l'Inde et la Chine dans l'océan Indien et le rôle que Maurice y joue ? Nad Sivaramen l'explique dans son édito en date du 24 mai :

«Autre phénomène global : le transfert de fonds et de capitaux avec des visées stratégiques. Vishnu Lutchmeenaraidoo n'a sans doute pas bien mesuré la rivalité mondiale entre la Chine et l'Inde. Sinon il aurait, peut-être, brandi un sourire bien moins exubérant que celui qui figure dans la photo que nous a envoyée son service de presse, il y a une dizaine de jours, à l'occasion du sommet de Pékin.»

«Ce sommet s'est tenu pour lancer la nouvelle route de la soie chinoise. Une soixantaine de pays, dont Maurice, participaient au dévoilement de l'ensemble d'infrastructures et de routes (ferroviaires et maritimes) qui facilitera le transport de marchandises et d'hydrocarbures entre l'Europe, le Moyen-Orient et la Chine. Une soixantaine de pays...sauf l'Inde. Celle-là même qui nous finance à coups de milliards. Et qui vient de permettre au gouvernement de désamorcer, à la dernière minute, une bombe sociale, allumée au jardin de la Compagnie.»

«Mother India, concurrent régional de la Chine, a choisi de montrer son désaccord par rapport au tracé de la route de la soie, en boycottant tout bonnement le sommet chinois. Et quand, en fin de semaine, Pravind Jugnauth ira quémander des milliards pour boucher le trou de l'ex-BAI à Narendra Modi, il se pourrait que celui-ci fasse, diplomatiquement, allusion à la route de la soie et à la présence mauricienne... »