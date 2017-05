Afrique: CAF/ Ligue des Champions - L'USM Alger chute face à CAPS United

A la recherche de nouveaux capitaux, le sommet de la Banque africaine de développement continue en Inde. Et ce… Plus »

Dans l'autre match du Groupe, le Zamalek a fait hier match nul (0-0) avec Al Ahli Tripoli en déplacement et figure en tête du Groupe B (4 points), devant le CAPS Utd et l'USMA (3 points).

Chitiyo a ouvert le score pour les locaux (15e). A la 45', sur une belle ouverture de Zeghdane, Darfalou reprend le ballon sans contrôle, le gardien est battu mais son poteau droit le supplée. A la mi-temps, le Club zimbabwéen mène au score (1-0). L'USMA débute la seconde période avec de grosses velléités offensives pour tenter d'égaliser. L'égalisation va intervenir de manière méritoire à la 67'. Meftah au coup franc, dépose le ballon dans la surface, Abdellaoui s'impose dans les airs de la tête et envoie le ballon dans la lucarne. Alors que l'on pensait l'USMA bien partie pour engranger le point du match nul, Chitiyo profite une nouvelle fois de fautes défensives pour s'offrir le doublé et redonner l'avantage à ses couleurs à dix minutes du terme de la rencontre (81'). Le doublé de Chitiyo permet à CAPS United de décrocher ses premiers points tout en rattrapant sa victime du jour à la 2e place de la poule B de la CAF Ligue des Champions.

