Afrique: Ligue des champions - Résultats et programme du jour

Après les belles performances d'Al Ahly et de l'Etoile Sportive du Sahel mardi, place à la suite et fin de la 2è journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Au menu, le choc AS Vita Club - Mamelodi Sundowns.

C'est la rencontre qui retient les attentions. L'année dernière, c'est cette confrontation qui décidera du champion. L'AS Vita Club ayant éliminé les Sud-africains en tour préliminaire mais finalement disqualifié pour avoir utilisé un joueur inéligible. Cette fois, tous les documents administratifs sont au point pour un règlement de comptes sur le terrain.

Mardi, Al Ahly et l'ESS se sont offerts les premières victoires à l'extérieur de la compétition cette année en venant à bout respectivement de Coton Sport et El Merreikh.

Programme

Zanaco - Wydad Athletic Club

Caps - USM Alger

AS Vita Club - Mamelodi Sundowns

Résultats

Coton Sport 0 Al Ahly 2

El Merreikh 1 Etoile du Sahel 2

Ferroviaro Beira 0 Al Hilal 0

Saint George 0 Espérance Tunis 0

Ahly Tripoli 0 Zamalek 0