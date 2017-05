Cote d'Ivoire: Yaya Touré - L'Ivoirien va faire un don pour les victimes de l'attaque de Manchester

« Nous voulons aider les victimes, les familles des disparus et ceux qui sont en ce moment à l'hôpital », a expliqué Dimitri Seluk, l'agent du joueur, à la BBC. L'agent a expliqué être en contact avec le Manchester Evening News afin que le journal local les aide à « envoyer l'argent aux gens qui en ont vraiment besoin. Je crois que cela va prendre quelques jours à organiser, mais Yaya est en Angleterre et peut venir pour donner le chèque », a-t-il ajouté.

Comme de nombreux autres footballeurs ayant évolué à Manchester, dont Cristiano Ronaldo, David Beckham ou Eric Cantona, Yaya Touré a été touché par le tragique attentat qui, lundi soir, a fait 22 morts et 59 blessés après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Mais le milieu de terrain, qui joue à City depuis 2010, a accompagné ses prières et pensées d'un geste généreux.

Touchés par l'attentat de Manchester, Yaya Touré a décidé d'aider financièrement les victimes et leurs familles. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City et son agent ont annoncé mercredi leur intention de donner 100.000 livres (115.000 euros) pour aider les victimes de l'attentat.

