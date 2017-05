Tunisie: Wahbi Khazri ne dira pas non à l'OM

Relégué en Championship, Sunderland devrait être contraint de céder de nombreux joueurs à l'intersaison. Au rayant des potentiels partants : Wahbi Khazri (26 ans), apparu à 18 reprises cette saison en championnat (1 but) et qui n'a jamais vraiment convaincu. Recruté à prix d'or (11 M€) et sous contrat jusqu'en juin 2020, l'international tunisien serait dans les bons papiers de plusieurs clubs. L'Aigle de Carthage n'exclut pas un retour en Ligue 1 même s'il préfère poursuivre en Première League.

« Est-ce qu'on me veut ? Je pense avoir laissé une bonne image. Mais pour l'instant, je n'ai pas de contacts venus de Ligue 1. Je ne ferme aucune porte, mais je kiffe l'Angleterre, son ambiance, ses stades pleins, ses belles pelouses et sa mentalité, différente de la nôtre. Même si tu joues le maintien et que tu subis, tu joues pour gagner et tu as plus d'espaces. Je me régale. Ça n'a rien à voir avec la France. J'ai suivi la dernière journée de Ligue 1 et ça m'a fait de la peine. Je n'ai pas vu Bastia se créer des situations franches à Marseille (0-1). En France, à part Monaco et le Paris-SG... », a confié Wahbi Khazri au micro de nos confrères de L'Equipe.

Alors que le mercato s'annonce probablement show du côté de l'Olympique de Marseille, Wahbi Khazri ne dira pas non si jamais le club phocéen le contact. « Ah, si l'OM m'appelle... C'est un super club, avec un super stade et de super supporters. Je serais en droit et en devoir d'écouter la proposition de l'OM, comme je l'avais fait pour Bordeaux (2014-janv. 2016). Mais ce n'est pas dans les tuyaux aujourd'hui. Il me faut être patient, mais j'ai faim de foot. »