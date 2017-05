Afrique Centrale: L'Angola et la Zambie renforcent la coopération dans le domaine de l'agriculture

Luanda — Cinq tonnes de semences diverses ont été fournies par le gouvernement zambien, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, a déclaré mercredi, à Luanda, la ministre zambienne de l'Agriculture, Dora Siliya.

Parlant à l'Angop, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, peu avant de quitter le pays au terme d'une visite de travail de trois jours, la gouvernante zambienne a dit que pour définir les mécanismes du protocole de livraison, une délégation de son pays devrait dans les prochains jours venir en Angola.

Selon Dora Siliya, la question a été abordée d'abord entre l'ambassadrice angolaise en Zambie, Balbina Dias da Silva, qui a également participé à ces pourparlers, et la ministre, et que l'Angola a sollicité à l'occasion des semences, "en particulier de maïs, dans les plus brefs délais possible", en vertu des excédents de ce pays voisin.

Durant son séjour à Luanda, Dora Siliya s'est réunie avec son homologue angolais, Marcos Nhunga, avec qui elle a abordé la question en présence de représentants du Zimbabwe, pour débattre conjointement la coopération trilatérale dans le domaine, en particulier en ce qui concerne la production de semences et la formation du personnel.

Le Gouvernement angolais a lancé en 2016 un programme visant à revitaliser la production nationale et la diversification de l'économie dépendante du pétrole, pour freiner les importations et augmenter les exportations, afin de générer d'autres sources de devises à partir surtout de l'agriculture.

L'Angola, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe coopèrent au niveau bilatéral et dans le cadre des programmes du secteur, développés conformément aux recommandations de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et des agences des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Alimentation et l'Agriculture (FAO).