Angola: La société devrait contribuer à la lutte contre le tabagisme

Luanda — Le président de l'Association culturelle des Jeunes Cristo no Coração "Christ dans le coeur", Arnaldo Neves Kassumba, a attiré mercredi, à Luanda, l'attention de la société, particulièrement des étudiants, enseignants et tuteurs, dans le sens de contribuer à la lutte contre la vente et la consommation du tabac, surtout du chanvre.

Se confiant à l'Angop, à propos de la Journée Mondiale du Tabac, qui se célèbre le 31 mai, le responsable a dit que les adultes avaient la grande responsabilité de former et orienter socialement leurs enfants, principalement sur la nécessité d'éviter les drogues, car sa consommation rend l'homme inactif et dépendant, pouvant le conduire à la mort.

Il a précisé que la drogue affectait les individus, les familles et la société en général, de façon transversale, car elle ne choisit pas le sexe, le statut social, culturel et économique des impliqués, et principalement des consommateurs qui voient leurs vies dégradées et l'avenir sombre jour après jour. Selon Arnaldo Neves Kassumba qui a énuméré les conséquences dévastatrices de certaines drogues licites comme le tabac et l'alcool, la consommation de la drogue se produit surtout chez les plus jeunes.

La Journée Mondial Sans Tabac, commémoré chaque année le 31 mai, a été instituée en 1987 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comme une alerte sur les maladies et morts évitables liées au tabagisme.