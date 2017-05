Congo-Kinshasa: « Congo Remontada » tonne et signe - « Elections ou pas en décembre 2017, ce régime doit changer »

Theodore Trefon, expert américain d'origine belge de Misée royal d'Afrique centrale et l'auteur de « la mobilisation de la richesse du Congo pour tous » devrait participer activement à cette conférence -débat en vue de s'entretenir avec les participants sur les ressources ; les flux financiers illicites et les perspectives pour une nouvelle économie.

Pour ce faire, il a parlé du rôle de ses partis politiques ; les changements attendus par la majorité de congolais, entre autres l'alternance, conformément à la Constitution et l'Accord de la Saint sylvestre. En outre, il a relevé les forces et faiblesses liées à la capacité de l'opposition de provoquer les changements. Katende a exhorté l'opposition à repenser son rôle et ses stratégies en s'associant aux autres forces sociales pour devenir le socle du changement.

Dolly Ibefo, Directeur Exécutif honoraire de la Voix des Sans Voix (VSV) qui s'est étalé sur l'impératif du changement en RDC a indiqué que pour y parvenir, chaque citoyen doit exiger que le respect des valeurs républicaines surtout démocratique soient appliqués. Et, il est impossible d'y arriver sans une prise de conscience. Jean-Claude Katende de son côté, a parlé du changement et de l'opposition, qui est reconnu par l'article 8 de la Constitution, qui consacre le pluralisme politique.

Organisée par le mouvement citoyen « Congo Remontada », les discussions entre orateurs et conférenciers étaient à la hauteur de l'événement. Dans son allocution, le coordonnateur national de « Congo Remontada », Herman Nzeza, a brossé le tableau sombre de la situation socio-économique et politique du pays depuis l'avènement de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo(AFDL) avec Laurent Désiré Kabila.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.