Burkina Faso: Affaire Adja Divine - Les femmes artistes organisent une marche silencieuse ce jeudi

Adjaratou Diessongo, artiste musicienne connue sous le pseudonyme Adja Divine, à l'état civil, accusée d'avoir volé un enfant dans un quartier périphérique de Ouagadougou a été battue et déshabillée par une foule en furie, avant d'être sauvée par la police et les sapeurs-pompiers.

La marche silencieuse aura lieu sur l'Avenue de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Elle partira à 8h de Palace Hôtel, pour rallier le carrefour de l'alimentation les Bons amis, lieu où l'artiste a été battue et dévêtue par une foule qui l'accusait à tort d'avoir volé des enfants. Par la suite, une lettre sera transmise au ministre de la Sécurité et à celui de la Femme.

