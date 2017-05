Burkina Faso: Ouagadougou - De nouveaux caniveaux pour conjurer les risques d'inondations

Il s'agit d'abord de 1,085 km de caniveaux, un dalot de traversée sous chaussée et 11 dalots de passage aux croisements de voirie dans la zone d'Energie Yaar. Ensuite, 460 mètres linéaires de caniveaux et 3 dalots de passage aux croisements voiries dans la zone de l'école Nerwata et enfin 140 mètres linéaires de caniveaux et de 2 dalots sous chaussée au profil 45 sur la rue Naaba Yeelen à Kilwin dans l'arrondissement 3.

L'entreprise adjudicateur de la réalisation de ces ouvrages dispose d'un délai d'exécution de trois mois pour le bonheur des populations de la zone. Pour Moussa Kanazoé, représentant des riverains, ces ouvrages de drainage des eaux pluviales viendront soulager les populations. Car, à l'en croire, les inondations dans ces parties de l'arrondissement étaient légions. « L'année passée, nous étions inondés et le maire au cours d'une visite nous avait promis de trouver des solutions à ce sujet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir le démarrage effectif des travaux de réalisations de ces ouvrages », a dit M. Kanazoé.

Notons que ces travaux bénéficient de l'appui financier de l'AFD. En effet, selon l'édile de la capitale burkinabè, en plus d'avoir octroyé un financement ayant permis la réalisation de 13 kms de voiries à Tanghin, l'AFD a pu trouver des ressources pour réaliser les présents travaux d'urgence d'assainissement pluvial.

« En plus de ces travaux d'urgence dont la présente cérémonie consacre le démarrage effectif, l'arrondissement 4 bénéficie déjà d'importants investissements de construction de caniveaux dont les travaux ont démarré il y a de cela plus de 6 mois. Toutes ces réalisations visent à réduire au maximum les risques d'inondations que les populations des arrondissements 4 et 3 connaissent à chaque saison de pluie. (... ) Je lance une fois de plus un appel aux comportements citoyens vis-à-vis des caniveaux. Le caniveau n'est pas un dépotoir d'ordures. Si vous le remplissez d'ordures, il ne joue plus son rôle et vous serez inondés malgré son existence », a fait savoir le bourgmestre Béouindé.

Nicolas Groper, le premier conseiller à l'ambassade de France au Burkina Faso, pour sa part a indiqué que son pays à travers l'AFD soutient depuis de nombreuses années le développement urbain de la ville de Ouagadougou. « Nous avons aussi une capacité de réagir quand il y a des problèmes. Par exemple, on le voit aujourd'hui sur ces risques d'inondations. Là ce ne sont pas des projets de long terme mais des choses qu'il faut faire le plus vite possible. Et il y a des volontés pour réagir afin de soulager les populations », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le maire a annoncé au cours de la cérémonie que sa commune vient de signer une convention de financement de 53 milliards avec l'AFD. Cette somme servira à l'aménagement et au bitumage de 25 kms de voiries et à la construction d'une trentaine d'équipement publics dans la ville. A cet effet, il a précisé que l'arrondissement 4 bénéficiera d'une voie bitumée.