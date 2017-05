Togo: CAP 2015 appelle à un meeting ce samedi

Une fois ce morceau fini, ils s'attaqueront au Président de la République. CAP 2015 déplore le fait que le Togo soit « le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu d'alternance politique depuis cinquante années » et ceci à cause du Chef de l'Etat. ce regroupement de partis politiques pense qu'il faut aussi exprimer son ras-le-bol face au « refus obstiné du Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, de mettre en œuvre les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales préconisées par l'APG ».

Concrètement, Mme ADJAMAG BO-JOHNSON et ses compagnons comptent dénoncer « les nombreux blocages et obstructions déployés par les députés RPT/UNIR, dont le dernier coup de force du 18 Mai 2017 à la commission des Lois de l'Assemblée nationale ». Pour CAP 2015, cette situation est une violation de la décision N° C-001/17 du 22 mars 2017, de la Cour Constitutionnelle du Togo, demandant à la Commission des lois de l'Assemblée nationale de reprendre l'examen de la proposition de loi de révision constitutionnelle, suspendu le 05 août 2016.

D'abord, avant d'être une valeur démocratique, le principe de l'alternance « est surtout une exigence de droit naturel ». Ensuite, le principe de l'alternance n'est pas « une faveur que l'on pourrait accorder ou non au peuple ». Et enfin, le principe de l'alternance est une « question d'une exigence capitale que tout citoyen ou parti politique devrait respecter ».

Réformes constitutionnelles et intentionnelles, principaux sujets de discussions entre le Cap 2015 et ceux qui feront le déplacement ce samedi 27 mai 2017 à Bè-Kondjindji ; ce groupe de partis politiques invite toue la population à y prendre massivement part pour trois raisons.

