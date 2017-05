Sénégal: Toubacouta - L'eau douce coule dans 21 villages du Niombato

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office des forages ruraux (Ofor), vient de mettre en service le système d'approvisionnement en eau potable de Toubacouta. Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans la valorisation des potentialités de cette zone classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Au total, 21 villages de la commune de Toubacouta auront de l'eau potable de façon continue. Une première depuis les indépendances. Sur une vaste plaine perlée d'anacardiers, des abris de groupe électrogène et un local pour le gardien sont isolés dans des murs. Les superficies cultivables sont le champ de captage des forages. Une pelleteuse remblaie une tranchée. C'est le signe que les travaux sont terminés.

« Nous avons dépassé le stade de promesses tenues. Nous sommes dans la phase de réalisation. Ce que vous avez vu ici, c'est une traduction concrète des promesses du chef de l'Etat, Macky Sall. Cela a été facile dans la commune de Toubacouta, parce que nous avons un maire très engagé. Il était prévu que les travaux se terminent en décembre 2017. Nous sommes au mois de mai. Nous venons de terminer une étape très importante », a souligné le directeur général de l'Office des forages ruraux (Ofor), Lansana Gagny Sakho. La satisfaction des besoins des populations, notamment l'accès à la source de vie, n'a pas de prix.

L'Etat a consenti de gros moyens pour améliorer les conditions de vie des populations du Niombato. « Il s'agissait d'équiper 5 forages, construire un château d'eau de 300 mètres cubes, faire la pose sous-marine sur 60 km et une autre pose en terre de 68 km. Il y a aussi des ouvrages de distribution, à savoir 35 bornes fontaines et des branchements particuliers avec des abreuvoirs », a présenté Mamadou Lamine Mbow, le chef du Service hydraulique et assainissement du groupe Cese.

Le réseau de distribution de l'eau part du champ de captage et s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres comme à Sourou où des femmes, jeunes filles, garçons et quelques hommes chantent et dansent. Au pied d'un château d'eau de 300 mètres cubes, c'est presque l'hystérie. L'entrée des autorités a été accueillie par des rythmes sérères, la danse des circoncis des Mandingues. Les chorégraphies reflètent la diversité ethnique. Les femmes affichent une mine avenante. La scène est identique à chaque fois que les ouvrages hydrauliques sont livrés. C'est la délivrance collective.

En réalité, la corvée d'eau a trop duré. Dans le Niombato, elle remonterait avant les indépendances. Ce complexe hydraulique vient enfouir la souffrance de milliers d'habitants. La cérémonie a viré à la fête. Personne ne s'est ennuyé. Les autorités ont laissé les populations éclater leur joie. « Nous avons vu des femmes, les yeux pétillants de joie. Vous avez longtemps attendu. Nous pouvons présentement recevoir des hôtes sans avoir des craintes sur la qualité de l'eau. Toubacouta, c'est la vitrine du département de Foundiougne », s'est félicité le préfet du département de Mbour, Gorgui Mbaye.

Les attentes comblées

Les villages de Bakadadji, Bossinkang, Missirah, Néma Bah, Sippo, Bandia Couta, Bettenty... sont desservis. Dans plus de 21 villages, les habitants n'attendront pas la pluie pour avoir de l'eau douce. Cela n'est plus de saison. « Aujourd'hui, ce sont 21 villages du Niombato qui auront accès à l'eau potable. Depuis les indépendances, l'eau de boisson de ces localités était impropre à la consommation parce qu'elle est saumâtre. C'est un progrès important qui vient d'être réalisé ; cela va se poursuivre », a assuré le directeur général de l'Ofor. Ces ouvrages hydrauliques comblent les attentes des populations.

Ces infrastructures portent en elles la prise en compte des besoins prioritaires du Niombato par les autorités et par le chef de l'Etat, Macky Sall. « Le président de la République, Macky Sall, a rempli son contrat avec les populations du Niombato. Nous devons lui rendre la monnaie. Mais ici, Monsieur le directeur général, vous pouvez être rassuré. Nous gagnerons et les législatives et la présidentielle », a lancé le maire de Toubacouta, Seydou Dianko.

La transition d'autres villages vers un régime d'approvisionnement en eau plus sécurisant et plus rassurant est une réalité du présent. Lansana Gagny Sakho a pris note des demandes de raccordements. L'eau potable pour toutes les populations n'est pas un slogan. Avant le village de Sourou, à Banny, des bornes fontaines bordent de part et d'autre l'artère principale qui éventre le village de Banny.

Les populations invitées à honorer leurs factures

A la mosquée du village comme dans d'autres foyers, le robinet est le nouveau-bébé. L'ère de modernité souffle sur le Niombato. « Nous voulons que les femmes et les filles ne parcourent plus de longues distances pour chercher de l'eau. Mais pour cela, il faudra que les populations paient l'eau qu'elles consomment », a précisé le directeur général de l'Ofor. Ici, le passé laisse croire que les habitants honoreront leurs factures. Dans la foule, des femmes ont fait cas des charges sur les dépenses des ménages. « L'eau que nous avions était saumâtre. Nous ne pouvions pas la boire. Nous achetions de l'eau douce », a rapporté Rokya Diouf. L'Ofor a inscrit dans son schéma la réhabilitation du château d'eau de Toubacouta.