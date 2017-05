L'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) «a pris note» mercredi 24 mai de l'annonce faite par le Procureur général de la République (PGR) de l'enquête sur l'implication présumée du député Clément Kanku dans les tueries au Kasaï-Central perpétrées par la milice Kamuina Nsapu. Mais, elle invite le PGR à faire de même pour les autres dossiers de détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux.

L'ACAJ continue d'exiger une enquête internationale sur les tueries du Kasaï, n'étant pas rassurée des conclusions qui pourraient résulter d'une enquête nationale, a affirmé son président, Georges Kapiamba.

Pour lancer cette enquête, le Procureur général de la République s'est basé sur la publication par New York Times d'un enregistrement trouvé dans l'ordinateur de la Suédoise Zaina Catalan, l'une des deux experts de l'ONU tués dans le Kasaï, qui note l'implication de M. Kanku dans les violences liées à la milice Kamuina Nsapu.

De ce fait, Georges Kapiamba demande au Procureur général de la République d'en faire autant sur d'autres dossiers de blanchissement des capitaux dénoncés par les médias:

«Nous rappelons au Procureur général de la République que nous attendons trois enquêtes sur notamment les publications de Panama Papers, qui ont révélé un certain nombre de détournements et blanchiment des capitaux à charge de certains hommes et femmes congolais qui ont des responsabilités dans notre pays.»

Un autre cas évoqué par l'ACJ concerne «le détournement et blanchiment des capitaux qui ont impliqué les plus hauts responsables de la CENI, de la Banque centrale et de la GECAMINES auprès de la banque BGFI Bank.»