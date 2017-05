Afrique de l'Est: Le groupe Etat islamique étend son emprise dans la Corne de l'Afrique

L'est du Kenya est de nouveau frappé par les islamistes shebabs. Le groupe terroriste affilié à… Plus »

C'est à ce moment qu'a émergé la figure d'Abdulqadir Mumin. Né au Puntland, l'homme est passé par la Suède et l'Angleterre où il a acquis la nationalité britannique. Au début des années 2000, il se forge une réputation de prêcheur enflammé à Londres et Leicester, avant de rejoindre la Somalie et les rangs shebabs en 2010.

Par ailleurs, trois policiers kényans ont été tués par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans l'est du pays. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils pourraient être le fait du groupe shebab, très actif dans l'est du Kenya, alors que dans le même temps, un autre mouvement extrémiste, fait parler de lui : l'Etat islamique a revendiqué son premier attentat suicide en Somalie. Mardi soir, un kamikaze a actionné sa veste d'explosifs dans la ville côtière de Bosaso, dans le nord du pays. Bilan : cinq morts, selon la police. Un attentat qui prouve la persistance de l'EI dans cette région.

