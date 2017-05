Congo-Brazzaville: Crise dans le Pool - Des leaders de la société civile prônent un dialogue inclusif

« Le Pool aujourd'hui est devenu une nébuleuse. On ne sait pas qui tire les ficelles. Mais la solution, elle n'est pas militaire, elle est politique. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif franc entre tous les acteurs : le pouvoir, l'opposition, la société civile dans son ensemble et sous l'égide de la communauté internationale, un dialogue inclusif. Il n'y a pas de prétexte », estime Trésor Nzila, le directeur exécutif de l'OCDH.

Face à la presse, les leaders de l'OCDH et de Ras-le-Bol ont d'abord exprimé leur colère. Le 21 mai, la police leur a interdit d'organiser une rencontre citoyenne au cours de laquelle ils auraient dû évoquer la situation du Pool qui, d'après eux, ne peut être réglée que par un dialogue, franc et inclusif.

Née au lendemain de la présidentielle de mars 2016 dont les résultats ont été contestés par l'opposition, la crise sécuritaire dans le Pool, région voisine de Brazzaville, perdure. Au cours d'un échange avec la presse, ce mercredi, l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) et le mouvement citoyen Ras-le-bol ont affirmé que seul un « dialogue politique franc, inclusif et sans prétexte » peut permettre de régler cette situation. Les deux organisations excluent l'usage des armes.

