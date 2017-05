Afrique: Energies renouvelables - Près de 10 millions d'emplois au niveau mondial

Le rapport souligne, en outre, que 62% des emplois dans ce secteur au niveau mondial se trouvent en Asie, une région où le travail d'installation et de fabrication se multiplie, en particulier en Malaisie et en Thaïlande, qui est devenue un centre mondial de fabrication de systèmes photovoltaïques.

Les auteurs de l'étude notent que la Chine, le Brésil, les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne sont les pays qui comptent le plus grand nombre d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables. En ce qui concerne la Chine, par exemple, ils précisent que 3,46 millions de personnes ont travaillé dans ce secteur l'année dernière, soit une hausse de 3,4%.

« Au cours des quatre années dernières, par exemple, le nombre d'emplois dans le secteur photovoltaïque et le secteur éolien a plus que doublé », a affirmé le directeur général de l'Irena, Adnan Amin. Il dit espérer que le nombre de personnes travaillant dans le secteur des énergies renouvelables atteigne « les 24 millions d'ici à 2030, compensant les pertes d'emplois dans le secteur des combustibles fossiles et devenant un moteur économique majeur à travers le monde »

Expliquant les raisons de cette augmentation, l'agence basée à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) relève que le chiffre a quasiment doublé en quatre ans grâce à « la baisse des coûts et l'adoption de politiques favorables, qui ont stimulé les investissements et l'emploi ». Le texte rappelle que quelque cinq millions de personnes étaient employées dans les énergies renouvelables en 2012.

