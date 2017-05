Ethiopie: Un opposant condamné à six ans de prison pour des posts sur Facebook

En Ethiopie, le terrorisme est une notion très large. En l'occurrence, le tribunal a jugé que ses appels aux manifestants à tenir bon, à s'organiser jusqu'à la chute du gouvernement, étaient le signe de sa complicité avec le Front de libération oromo, armé et soutenu par l'ennemi érythréen et accusé d'être derrière les troubles.

Après un an de procès devant la Haute Cour, Yonathan Tesfaye sait désormais qu'il devra supporter encore plusieurs années les conditions difficiles de la prison de Maekelawi, à Addis-Abeba. Déjà reconnu coupable d'incitation au terrorisme, le voici désormais condamné à six ans et demi de prison pour ses commentaires sur Facebook en soutien aux manifestants. En effet, le procureur fédéral a jugé ces commentaires suffisants pour l'inculper et le qualifier de complice de terrorisme.

