Maroc: Habib El Malki s'entretient avec les présidents des Assemblées nationales togolaise et malgache

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, lundi et mardi à Rabat, des entretiens avec les présidents des Assemblées nationales du Togo, Dama Dramani, et de Madagascar, Jean Max Rakotomamonjy en visite au Maroc pour prendre part à la 25ème édition de l'Assemblée régionale Afrique, relevant de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée par le Parlement marocain.

Lors de ses entretiens avec Habib El Malki, Dama Dramani a appelé à l'intensification de l'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine administratif entre les institutions législatives du Maroc et du Togo et salué le développement que connaît l'administration parlementaire relevant de la Chambre des représentants, indique un communiqué de la première Chambre.

Le responsable togolais a félicité le Maroc pour la bonne organisation de cette rencontre, saluant le retour du Royaume au sein de l'Union africaine et la sagesse et la clairvoyance de S.M le Roi Mohammed VI quant à l'action africaine commune.

Il a également assuré que les relations entre les deux pays ne cessent de se consolider, rappelant les investissements marocains engagés au Togo et le contingent d'étudiants togolais poursuivant leurs études dans les universités et les instituts marocains.

De son côté, Habib El Malki a indiqué que le Maroc et le Togo sont liés par des relations historiques et particulières à tous les niveaux, y compris celui législatif, faisant état de la création à la Chambre des représentants d'un groupe d'amitié parlementaire maroco-togolaise, qui œuvrera aux côtés de son homologue togolais à l'examen des moyens de renforcer la coopération et les relations entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu d'élaborer un programme d'action du groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays et de consolider leurs liens.

Par ailleurs, lors de l'entrevue qu'il a eue mardi avec son homologue malgache, Jean Max Rakotomamonjy, le président de la Chambre des représentants a salué les relations historiques et solides qui unissent les deux pays, soulignant la place qu'occupe Madagascar dans l'esprit du peuple marocain, étant la terre d'accueil de la Famille Royale lors de l'exil de Feu S.M Mohammed V, qui a coïncidé avec la lutte du peuple marocain pour l'indépendance, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Dans un contexte où une nouvelle Afrique est en train d'émerger, les Parlements doivent assumer un rôle majeur dans la construction africaine unifiée et solidaire, a affirmé Habib El Malki, annonçant, par là même, la création par la Chambre des représentants du groupe d'amitié parlementaire maroco-malgache.

Il a également fait part de sa volonté d'œuvrer pour la consolidation de la coopération et le renforcement des relations entre les institutions législatives dans les deux pays.

Pour sa part, Jean Max Rakotomamonjy a loué le niveau exceptionnel atteint par les relations entre les deux pays, notamment après la visite historique de S.M le Roi Mohammed VI à Madagascar, en novembre dernier, mettant en avant les multiples accords signés entre les deux pays à l'occasion de cette visite.

Il s'est également dit satisfait du niveau des relations entre les institutions législatives dans les deux pays, accueillant favorablement l'invitation qui lui a été adressée par Habib El Malki, pour effectuer une visite de travail au Maroc.