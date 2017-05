Congo-Kinshasa: Des sanctions « imminentes » de l'UE contre 9 personnalités de la RDC

Ces sanctions vont intervenir alors que la Majorité présidentielle a rompu les négociations avec le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Les discussions sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo n'ont pas abouti à la signature de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016. Le président de la République, Joseph Kabila, a préféré nommer un exclu de l'UDPS et du Rassemblement au poste du Premier ministre. Il en est de même des membres du gouvernement Bruno Tshibala qui sont tous soit de la Majorité présidentielle, soit de ses alliés dont des débauchés du Rassemblement piloté par Félix Tshisekedi.

«Une source a déclaré que l'UE ajouterait neuf noms à la liste noire du Congo de personnes soumises à un gel des avoirs et des interdictions de voyager. Ils rejoignent les sept autres, y compris des membres de l'armée et de la police congolaise »rapporte l'Agence Reuters dans une dépêche parue en anglais hier mercredi 24 mai. Ces sanctions iraient du gel de leurs avoirs à l'interdiction de voyager dans l'espace Schengen.

