Sénégal: Emigration - Une parlementaire préconise des "états généraux de la diaspora"

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

Pour sa part, Habib Sy, le représentant de la ministre de l'Elevage et des Productions animales estime que "le secteur de l'élevage donne des possibilités d'insertion, surtout à travers l'aviculture moderne et le secteur de la transformation laitière".

"Le symposium avait débouché sur des recommandations qui tournaient autour de l'actualisation des politiques par rapport aux besoins et au programme de développement social du pays et de l'implication des émigrés à la conception des politiques qui répondent à leurs problèmes réels", a expliqué Awa Mbodj.

"La principale activité du REPASE a été l'organisation d'un symposium sur les problématiques des Sénégalais de l'extérieur le 9 mai 2016 à la Place du souvenir", a rappelé sa présidente, citant en plus d'autres activités organisées au Sénégal et à l'étranger.

La séance s'est tenue en présence des représentants de l'Union européenne, de l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) et du ministère de l'Elevage et des productions animales.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.