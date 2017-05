Sénégal: Une faible présence des élèves de Louga dans les filières scientifiques

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

"Le gouvernement a réagi à cette situation en construisant des blocs scientifiques et techniques, dont deux actuellement en construction à Louga et Kébèmer", a rappelé l'inspecteur d'académie, ajoutant que "les sciences occupent une place importante dans les objectifs de développement d'un pays".

Le déficit de professeurs de mathématiques dans le cycle secondaire (lycée) et les coefficients "inadaptés" de la discipline posent problème, et il faut y parer par un "remodelage" capable d'encourager les élèves à embrasser les filières scientifiques, selon M. Ndiaye.

