Sénégal: Sédhiou - L'ONDDL veut se doter de points focaux à Kolda et Sédhiou

Sédhiou — L'Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL) a entamé le travail devant lui permettre de se doter de points focaux, respectivement, dans les régions de Kolda et Sédhiou.

Après Sédhiou lundi, il a organisé, ce mercredi à Kolda, un atelier de partage et de validation des indicateurs prioritaires.

L'objectif déclaré est de choisir ses points focaux dans les régions de Sédhiou et Kolda selon des critères de sélection à définir avec les différents acteurs.

"L'ONDDL a pour but d'offrir aux parties prenantes, un espace d'échanges et de dialogue sur les enjeux de la politique de décentralisation et d'apporter des outils d'analyse permettant aux gestionnaires, de prendre des décisions précises et fondées sur des données actualisées par les autorités compétentes", précise Malal Camara, directeur général de l'Agence de développement local (ADL).

Dans le cadre de sa mission, l'ADL a réalisé en 2016 l'étude de mise en place du système d'information géographique et du géo-portail de l'ONDDL.

Elle a également organisé un atelier national de partage des principaux résultats et conclusions avec l'ensemble des acteurs et

partenaires de la décentralisation.

L'ADL compte équiper les points focaux avec 16 ordinateurs fixes et accessoires et 7 motocyclettes pour, respectivement, faciliter les opérations de saisie des données et leurs déplacements.

La remise de ces lots est annoncée pour le samedi 27 mai à Ziguinchor, en présence des acteurs de développement des trois régions administratives de la Casamance naturelle : Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.