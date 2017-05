Sénégal: Rebeuss - Les conditions de détention de Khalifa Sall expliquées par l'Administration pénitentiaire

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

"Par souci de commodité, on avait aménagé un local où il recevait ses visiteurs. Et à la fin des travaux, il était judicieux que toutes les visites soient réorientées vers le nouveau parloir", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, a souligné le colonel Daouda Diop, le parloir de Rebeuss qui n'obéissait plus aux normes a été fermé et des travaux de rénovation entamés pour être en phase avec les standards internationaux.

"L'article 235 dit que les visites pour tous les détenus au Sénégal doivent avoir lieu le mercredi et le dimanche excepté les jours fériés. On a dû prendre sur nous pour instaurer une règle ici à Rebeuss, vu le nombre de détenus, d'ajouter 2 jours supplémentaires, ce qui fait qu'on a 4 jours de visite"', a-t-il expliqué.

