Centrafrique: Installation de la Cour pénale spéciale à Bangui

C'est également le cas de la République centrafricaine où, depuis désormais près d'un an, les affrontements sont monnaie courante dans les provinces. En moins de deux semaines, 100 000 personnes ont été déplacées après les attaques de Bangassou et de Bria et près de 300 ont été tuées.

Cette Cour pénale spéciale, qui siègera à Bangui, verra ainsi des magistrats centrafricains et internationaux travailler main dans la main. Le procureur a pour avantage d'avoir déjà instruit et poursuivi plusieurs chefs de groupes armés dans son pays natal, alors que ces combats avaient toujours lieu.

Le plus gros de son travail consistera bien sûr à enquêter sur les exactions qui ont eu lieu lors de la dernière crise qui a commencé en 2013 et qui a fait plusieurs milliers de morts parmi les civils.

