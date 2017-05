Gambie: Forum sur une justice assurant la protection des droits de l'homme

Pour Bacre Waly Ndiaye, avocat sénégalais et consultant des Nations unies, le pays va devoir trouver un point d'équilibre pour réussir cette transition. « Il est clair qu'il y a besoin de beaucoup de réformes institutionnelles. Qu'il faut juger. Qu'il faut surtout se réconcilier. Une dictature pour s'imposer a besoin de diviser pour régner. Donc tous les éléments de division doivent être identifiés. Et les Gambiens doivent y faire face ensemble », analyse-t-il.

Rendre justice tout en réconciliant, c'est le vertigineux défi du ministre de la Justice gambien. Il souhaite pour cela s'appuyer sur les mécanismes de « justice transitionnelle ». Et parmi eux, l'établissement d'une commission vérité et réconciliation comme l'explique l'avocat général, Cherno Marenah : « Un pilier très important de cette justice transitionnelle, c'est l'établissement de la vérité. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, et pouvoir aller de l'avant. »

Comment tourner la page après 22 ans de dictature, d'arrestations arbitraires, de meurtres et de tortures, sans laisser de frustrations ou de volonté de revanche ? Un forum a été organisé du 23 mai au 25 mai au soir à Banjul autour de la justice à mettre en place pour avancer et assurer la protection des droits de l'homme.

