Afrique Centrale: Grands Lacs - La RDC dans les viseurs !

"Seuls les deux puissances régionales, à savoir le Rwanda et l'Angola, peuvent siffler la fin de la récréation en RDC". L'affirmation relève d'une analyse faite par Louis Keumayou, un journaliste camerounais, au cours de l'émission KIOSQUE sur TV5.

Sa logique, quoique pas une vérité d'évangile, semble converger avec les options levées par la communauté internationale. De deux pays cités, c'est l'Angola, à tout dire, qui paraît être intronisé comme le tout nouveau chérif dans la région des Grands Lacs avec comme dossiers chauds, entre autres, celui du Congo-Kinshasa. Ce couronnement, il sied de le noter, intervient à la suite de ce qu'il faut qualifier comme un début d'exclusion diplomatique de la République Démocratique du Congo dans des rencontres qui, pourtant, portent sur elles.

Et, ce fait rappelle tristement l'époque pré-chute de Mobutu dans la deuxième République. A titre d'exemple, il s'est tenu, avant la rencontre Angola-Usa et les accords, le lundi 15 mai 2017 à Bruxelles, une réunion qui a mis face-à-face l'UA et l'UE sur les enjeux en Rd Congo sans un seul représentant du pouvoir de Kinshasa. Le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki, la Haute représentante, Frederica Mogherini et les ministres des Affaires étrangères des états membres de l'Union européenne étaient là. Quid des décisions prises au-delà, bien sûr, de ce qui a été communiqué à la presse ? Dieu seul sait. Deux jours plus tard, le mercredi 17 mai précisément, alors qu'au Congo il était question de se souvenir de l'entrée de l'AFDL, aux Usa, un rapprochement se faisait entre le pays de l'Uncle Sam et l'Angola avec un regard particulier sur la République Démocratique du Congo.

L'Angola et les Etats-Unis ont signé, au finish, un protocole d'accord sur la coopération militaire bilatérale tout en boostant le rôle que devra jouer le pays de Dos Santos dans la région. Requinqué à la lumière des nouveaux deals, l'Angola a appelé Kinshasa à cesser d'avec l'intolérance politique pour que l'Accord de la Saint Sylvestre puisse déboucher à des élections à l'horizon fin 2017, seule perspective apte à régler l'impasse politique au pays d'une manière définitive. "Le Gouvernement angolais appelle le Gouvernement de la RDC et toutes les forces politiques à cesser immédiatement toute la violence et les actions de l'extrémisme et de l'intolérance politique, en entreprenant un dialogue sérieux et constructif, un chemin qui mènera au retour de la paix et de la stabilité ", disait un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle de Luanda.

Face à ce changement lent mais sûr du langage de son voisin, la RDC qui prend l'ampleur du jeu et des enjeux a dépêché illico presto She Okitundu, le patron de la diplomatie congolaise à Luanda pour tempérer les ardeurs et rassurer cet allié stratégique sous qui, désormais, couvent des aspirations des grandes puissances occidentales. Depuis hier, la capitale angolaise accueille la réunion des ministres de la défense des pays de la région des Grands Lacs où il sera beaucoup question de la situation sécuritaire en RDC.

Les patrons des armées ont échangé des informations sur les derniers développements en République Démocratique du Congo où il est noté qu'au pays de Lumumba, il est signalé le retour des activités du M-23, des milices locales, ainsi que les exactions perpétrées par la milice Kamuina Nsapu dans le Kasaï et qui sont à la base des flux des réfugiés vers les pays voisins sur fond de crise politique persistante. La RDC, un pays dans les viseurs au Grands Lacs ? Oui. Mais, la question qu'il faille se poser est celle de savoir jusqu'où l'Angola, en tête la nouvelle synergie, saura aller pour exorciser l'impasse au Congo-Kinshasa ?