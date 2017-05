Tunisie: Préserver les tortues marines aux îles Kuriat et au golfe de Gabès

La Tunisie fait plutôt bonne figure dans ce contexte. Monastir abrite d'ailleurs le seul et unique centre de soins des tortues marines en Afrique. Protéger les espèces-clés de l'écosystème global et préserver certaines espèces menacées sont aujourd'hui plus qu'un devoir.

L'Homme n'a plus le droit de désacraliser son environnement, tous les deux n'en font qu'une seule entité indissociable, si l'un n'est plus là, l'autre n'aura plus droit à l'existence.

A l'initiative de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal), du Bureau du fonds mondial pour la nature (WWF-Afrique du Nord) et de l'Institut national des sciences et technologies de la mer (Instm), une journée d'information et de sensibilisation a été organisée ce mardi 23 mai dans le centre de soins des tortues marines de Monastir pour mettre en exergue l'action de protection et de conservation des tortues marines dans les îles Kuriat où des femelles «Caretta caretta», dites aussi «Caouanne» viennent pondre leurs œufs chaque été.

Sous le signe de la protection et de la conservation

Les tortues marines sont menacées dans notre pays et partout dans le monde, d'où cette nécessité de les protéger et de les conserver. Elles sont menacées par la pollution (sacs en plastique surtout) des facteurs naturels (prédation) et par les aménagements côtiers, les collisions avec les bateaux de pêche accidentelles et l'utilisation de l'homme.

Les intervenants lors de la journée d'information ont été unanimes à tirer ces conclusions et à préconiser la coordination des efforts de toutes les parties intervenantes. Olfa Chaïeb (Instm) a évoqué le rôle important des tortues marines dans la sauvegarde de l'équilibre de l'écosystème marin et la chaîne tropique.

Elle ajoute que les îles Kuriat sont le seul site de nidification actuellement, alors que le golfe de Gabès représente une zone d'alimentation.

Au total, 34 tortues marines ont été admises en 2016 dans le centre des soins de Monastir, l'unique d'ailleurs dans toute l'Afrique. Les raisons de l'admission sont dues généralement à l'interaction avec la pêche (58%), l'échouage (36%).

Les tortues marines en voie de disparition

La Tunisie a mis en place une stratégie globale de conservation basée sur une analyse rigoureuse des différentes menaces et une connaissance des multiples paramètres éco-biologiques et démographiques, a déclaré le Dr Mohamed Nejmeddine Bradai, chercheur spécialiste des tortues marines à l'Instm.

Notre pays a aussi mis en place un programme de création d'aires marines et côtières protégées visant à protéger des espèces-phares, comme la tortue marine , a relevé aussi Saba Guellouz , spécialiste de la biodiversité et des aires marines et côtières protégées par l'Apal.

De son côté, le directeur du Bureau du fonds mondial pour la Nature (WWF-Afrique du Nord), Faouzi Maâmouri, a mis l'accent sur le rôle de la société civile dans les efforts de conservation des tortues marines dans notre pays, soulignant l'importance de maximiser les campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale.

Le grand travail de l'ONG «Notre Grand Bleu» qui a comme vision «la préservation de la vie marine et côtière en Méditerranée et des activités humaines qui en dépendent et l'assurance d'un avenir durable de l'espace littoral», a été salué par plusieurs intervenants.

Le rôle des unités de la Garde marine nationale dans l'application des lois prohibant la pêche des tortues et la collecte de leurs œufs a été aussi mis en relief par les représentants de l'Apal et de l'Instm.

Les tortues marines servent d'indicateurs de l'état de santé des environnements marins et côtiers car ce sont des espèces migratrices. Elles contribuent à l'équilibre écologique du milieu marin.

On a récemment assisté à l'invasion de nos plages par les méduses en raison, justement, de la diminution du nombre de tortues marines qui s'en nourrissent. Outre ce rôle, elles représentent un attrait touristique dans les îles Kuriat.

Le fait de relâcher la tortue «Bourak», ce mardi 23 mai, à la plage de Monastir, traduit un acte symbolique qui doit avoir une portée nationale et un impact positif poussant à mieux préserver cette espèce. Cependant, et malgré les efforts et les législations, on constate encore des cas de capture et de vente illégales de tortues marines.

Une sensibilisation, une surveillance accrue et une application plus stricte de la réglementation sont préconisées. Une campagne médiatique doit aussi être menée pour mieux attirer l'attention sur cette question. Le constat est à la limite affligeant. Les tortues marines sont en voie de disparition partout dans le monde, en raison de causes liées essentiellement à l'Homme.