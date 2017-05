Tunisie: La dernière ligne droite...

Le travail sera axé dans une grande partie sur le côté tactique, le coach national accordera l'intérêt à l'aspect physique pour que le groupe retrouve le summum de sa forme.

Les joueurs seront soumis un peu tôt le matin et en fin d'après-midi à des exercices d'assouplissement et de musculation. L'effectif est le même que celui de la semaine grecque et ne sera renforcé que par le libéro de l'Etoile du Sahel, Anouar Taouerghi, en remplacement de Taïeb Korbosli qui souffre de douleurs au niveau de l'épaule.

Le sélectionneur national dispose maintenant de seize joueurs et devrait le 29 mai (date de la fin du stage) en écarter deux. Son choix pourrait se porter sur l'un des trois contreurs centraux et l'un des six attaquants.

Le départ de la délégation vers Monténégro est annoncé pour le 31 mai sous la conduite du président de la Ftvb, Firas Faleh.

La CAN 2017 qualifiera au Mondial 2018

La Ftvb compte annuler le long processus de qualification pour les championnats du monde 2018 hommes et dames comme ce fut le cas pour les cinq derniers Mondiaux.

Les championnats continentaux qui se tiennent dans l'année qui précède les championnats du monde seront désormais pris en compte pour la qualification.

De ce fait, la CAN 2017, dont l'organisation bascule entre Le Caire et Brazaville, sera qualificative pour le Mondial de l'année prochaine et ne concerne que les deux finalistes.