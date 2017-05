Tunisie: Ramadan sur Nessma

En plus des produits ramadanesques, la chaîne va continuer la diffusion de ses feuilletons turcs phares, à savoir Kattousset ermed, Ward Wa chawk et Al ichk Elaswad, l'émission sociale Khalil Tounes et les rendez-vous News.

Et l'après-midi les deux rendez-vous culinaires avec ses deux versions tunisienne et algérienne.

Avant la rupture du jêune, on propose aux téléspectateurs «Habib Allah» une série en 3D racontant les grands moments de l'avènement de l'islam, de la naissance du Prophète jusqu'à la révélation du Coran saint, avant de finir avec El Hijra et les événements qui se déroulèrent après le départ de l'Envoyé d'Allah pour Médine.

