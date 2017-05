Tunisie: Savoir anticiper sur le vieillissement de la population

En effet, la population âgée représente 11,7% de la population. L'on estime que ce taux poursuivra sa courbe croissante pour atteindre les 19,8% à l'horizon 2034. De même pour l'espérance de vie dont la moyenne atteindra, à l'horizon 2029, les 80 ans.

Le vieillissement de la population constitue ainsi un cheminement démographique et social à prendre au sérieux, ce qui implique la prise de mesures spécifiques adaptées aux changements et à même de garantir une vieillesse dans la dignité.

Aussi, la direction générale de prise en charge des personnes âgées, relevant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, se penche-t-elle sur une série de chantiers d'ordre institutionnel, juridique et autre, documentaire voire analytique, réalisables à moyen terme.

Bientôt, une maison de retraite à Sidi Bouzid

S'agissant de l'état des centres d'hébergement appelés communément «Maisons de retraite», les manches se retroussent pour élargir la capacité d'accueil de ces établissements afin de répondre au mieux à la demande. Certes, l'hébergement des séniors démunis et sans soutien familial au sein des maisons de retraite vient en deuxième lieu après le placement familial.

Cela dit, cette solution demeure la plus opérationnelle. Actuellement, l'on compte 12 centres d'hébergement relevant du public abritant plus de 600 personnes âgées et 9 centres relevant du secteur privé. «Nous aspirons à hisser la capacité d'accueil à 800 lits.

Pour y parvenir, plusieurs chantiers d'extension sont en cours de réalisation dont la démolition du vieux Centre de Menzel Bourguiba et la construction d'un nouveau local que l'on veut conforme aux normes internationales», indique Mme Imen Bechikh, directrice générale de prise en charge des personnes âgées.

Une enveloppe de l'ordre de 4,9MD a été allouée à cet effet. Actuellement, le taux d'avancement des travaux est de 30%. Le chantier prendra fin en 2018.

Dans la région de Sidi Bouzid, un autre projet verra le jour au cours de l'année à venir. Un monsieur a, en effet, fait don au ministère d'une maison pour la convertir en une maison de retraite.

A Béja, l'on s'applique à l'extension du centre d'hébergement des personnes âgées afin que le local administratif puisse être plus pratique et que de nouvelles unités de vie puissent augmenter la capacité d'accueil du centre.

Quant au Centre de Kasserine, des travaux d'aménagement sont prévus d'un coût de 300 mille dinars.

Ressources humaines : de nouveaux recrutements

Toujours dans le souci d'améliorer la qualité des prestations dans ces maisons de substitution, le ministère poursuit ses visites de contrôle afin de vérifier la gestion et le bon fonctionnement de ces institutions. «Le dossier de Sfax qui a ébranlé l'opinion publique et les cadres du ministère est actuellement traité en justice», a-t-elle indiqué.

Le perfectionnement du fonctionnement desdits centres passe aussi et surtout par le renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines. Il faut dire que le manque d'effectif et le non-remplacement des départs à la retraite sont considérés comme étant les gangrènes de ce système.

Pour y remédier, des recrutements sur concours seront prochainement effectués, ce qui étofferait les équipes des 12 centres d'hébergement publics. «Nous aspirons, aussi, à ce que chaque centre puisse compter un psychologue parmi son équipe», renchérit la responsable.

Placement familial : résultats timides

Le ministère continue de développer la stratégie du placement familial des personnes âgées dépourvues de famille. Ce programme, en dépit de sa portée à la fois psychologique et sociale, reste, jusqu'à nos jours, en deçà des objectifs requis.

«Nous avons fixé un objectif, celui de placer 110 personnes âgées dans des familles d'accueil. Pour l'instant, nous n'avons réussi qu'à intégrer 78 séniors dans des familles d'accueil.

L'Etat encourage le recours à cette solution en accordant au bénéficiaire du placement familial une bourse de 150 dinars, dans l'attente qu'elle soit augmentée conformément aux besoins du bénéficiaire», ajoute Mme Bechikh.

Parallèlement, le travail et l'activisme de quelque 34 équipes mobiles, gérées par 43 associations régionales et locales, seront vus à la loupe. «Ces associations bénéficient chacune d'une équipe, d'un moyen de transport et d'une subvention d'environ 16 mille dinars par an.

Nous envisageons de vérifier l'activisme de ces associations et de retirer, éventuellement, les avantages précités en cas d'absence de rendement», indique Mme Bechikh.

Vers une réforme juridique

Sur le plan législatif, le ministère s'engage à la réforme du texte juridique lequel date du 31 octobre 1994. Plus de deux décennies se sont écoulées, impactant significativement la société ce qui rend à l'évidence l'impératif de réformer la loi.

Aussi, un nouvel acquis législatif verra bientôt le jour. Il s'agit du Code de protection des droits des personnes âgées qui permettra de faire respecter leurs droits, et ce, au niveau des prestations publiques.

«Ce projet est réalisé par un comité national créé à cet effet et qui regroupe des représentants des parties concernées, à savoir le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, le ministère du Transport, le ministère des Technologies et de la Communication ainsi que la société civile», souligne la directrice.

Parallèlement, la révision du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des centres d'hébergement des personnes âgées poursuit son cours.

Et pour mieux cerner la situation des personnes âgées dans la région arabe, une étude est menée en collaboration avec la Ligue des pays arabes et portant sur la promotion des droits des personnes âgées.