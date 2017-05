Sénégal: Des consultations pour améliorer les conditions de vie en prison

Le SCO Angers affronte le PSG samedi en finale de la Coupe de France ce samedi. Et on connait déjà les… Plus »

Ces derniers mois, plusieurs ONG et des détenus ont dénoncé les conditions de vie dans les prisons sénégalaises. Pour un certain nombre d'acteurs de la société civile, les progrès à réaliser sont encore très nombreux.

Une nécessité pour Mamadou Ndiaye Dia du ministère de l'Education nationale sénégalais : « La lutte contre l'extrême violence doit se faire par la prévention. C'est par l'éducation qu'il faut y arriver. Il s'agit simplement de leur trouver les meilleurs moyens de vulgariser un certain type de comportement, leur inculquer un certain nombre de valeurs tirées à partir de la religion. Mais la bonne religion. La religion telle que nous la vivons ».

Au Sénégal, des consultations nationales ont eu lieu pour parler des conditions d'incarcération et faire des propositions concernant l'éducation des détenus. Organisées par l'Unesco et l'ONU, ces discussions ont également réuni l'administration pénitentiaire, la gendarmerie, la police et les organisations de défense des droits de l'homme. L'idée est de proposer des solutions au surpeuplement et au manque de réinsertion, mais surtout de réfléchir au problème de la radicalisation en prison.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.