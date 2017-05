Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le Comité d'investiture des candidats du PCT examine 4706 dossiers

Quatre mille sept cent six dossiers de candidatures des membres du Parti congolais du travail (PCT) aux élections législatives et locales du 16 juillet prochain sont examinés depuis le 24 mai à Brazzaville par le comité national d'investiture de ce parti.

La réunion pourrait tirer son épilogue dans quelques jours. Elle est dirigée par le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo. Dans son discours d'ouverture, il a rappelé que : « les forces politiques, qu'elles soient du PCT, de la majorité, du centre ou de l'opposition, ont l'attention tournée vers le Palais des congrès et elles attendent, avec impatience, les conclusions de notre réunion (... ). Il nous faut savoir qu'en fonction de nos délibérations, les autres s'organisent, ajustent leurs choix soit pour nous accompagner, soit pour nous contrer », a-t-il expliqué.

En outre, le secrétaire général du PCT a reconnu que la responsabilité des membres du comité national d'investiture des candidats est immense. Il les a appelés au respect des Statuts, de l'Acte et surtout des prescriptions de la 4e session extraordinaire du comité central dans l'examen des dossiers de candidatures.

« Notre règle est la discipline, notre moyen, l'objectivité et notre but, la victoire (... ). Victoire qui permettra au président Denis Sassou N'Guesso de tenir le pari de réaliser son programme de société dénommé la Marche vers le développement, dans un contexte économique et financier difficile », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, Pierre Ngolo a condamné les actes terroristes perpétrés par le pasteur Ntoumi et ses fidèles dans le département du Pool. Les participants à cette réunion ont observé une minute de silence en mémoire des femmes et des hommes qui périssent sur ce champ de bataille.

Notons que le comité national d'investiture des candidats du PCT est composé de : cinquante et un membres du bureau politique ; douze présidents des fédérations départementales ; le président de la commission de contrôle et d'évaluation et les deux premiers secrétaires des mouvements des femmes et des jeunes.