Tunisie: Pyromanes en action

De fait, et depuis quelque temps déjà, il était clair que ce qui se passait à Tataouine et ailleurs avait dévié de ses motivations initiales. Les manifestations légitimes pour l'emploi et le développement étaient soutenues et acceptées par le gouvernement qui a réagi positivement et arrêté plus de 60 mesures pour répondre aux demandes.

Mais des réfractaires, et contre la volonté de la coordination des manifestants, ont pratiqué l'escalade en s'en prenant à la vanne du gazoduc et aux sites pétroliers allant même jusqu'à défier les militaires chargés de sécuriser ces sites. Et les actes de violence se sont multipliés et intensifiés. Il était évident que des pyromanes étaient derrière ces déviations.

On l'avait déjà mentionné sur les colonnes de notre journal. Et voilà le ministre de l'Emploi, Imed Hammami, qui affirme que « le gouvernement dispose de preuves irréfutables accablant ceux qui se cachent derrière les troubles qui secouent depuis quelques semaines la région de Tataouine.

Des partis politiques enflamment la situation et veulent profiter du chaos pour renverser le gouvernement en place, et comptent utiliser ces troubles en vue de se présenter aux prochaines élections ». Le gouverneur de Tataouine, Mohamed Ali Barhoumi, appelle les habitants de la région « à la vigilance en raison d'un « dangereux complot » qui se trame pour semer le trouble ».

Et il précise : « Des hommes cagoulés se sont immiscés dans la foule des manifestants et tentent de semer le chaos ». Le colonel Khalifa Chibani, porte-parole de la Garde nationale, parle de « parties extérieures à l'instar de certains partis politiques et des ligues dites de protection de la révolution, qui ont œuvré à raviver les tensions et envenimer la situation ».

Pour lui, des politiques et des contrebandiers sont derrière ces troubles.

Il y aurait donc des partis et des politiques tunisiens qui veulent semer le chaos pour leurs propres intérêts. Qui sont-ils ? Et qu'attend-on pour les mettre hors d'état de nuire, puisqu'ils ont été identifiés ?

Mais certains observateurs estiment qu'il ne faut pas négliger les milices libyennes. Selon eux, de nombreuses milices armées libyennes se retrouvent prises au piège et n'ont d'autre alternative que de rechercher une zone de retrait qui ne pourrait se trouver que dans le sud et le désert tunisiens.

On rappelle la menace proférée par un jihadiste libyen affirmant qu'il étendra le chaos libyen en Tunisie et en Algérie. Et là, on indique que les pyromanes à Tataouine et dans d'autres régions du Sud tunisien, n'ont d'autre but que d'occuper notre armée, la mobiliser sur les sites pétroliers et permettre les infiltrations de ces milices et des contrebandiers.

Tout cela est bien grave et requiert une mobilisation générale. Plus que jamais, l'intérêt national doit primer.