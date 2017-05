Tunisie: La démocratie est-elle menacée ?

Ce qui vient de se passer à Tataouine est inquiétant et constitue un dangereux précédent. Les affrontements qui ont eu lieu entre les services de sécurité et les protestataires ont fait des blessés de part et d'autre, alors que le sit-in en place depuis plus de deux mois avait un caractère pacifique et légal, comme l'ont affirmé des membres de la coordination des protestataires et du gouvernement.

Les négociations autour des revendications avaient pourtant abouti à un compromis avec des concessions de part et d'autre, et la majorité des grévistes à El Kamour sont rentrés à Tataouine. Alors, pourquoi ce retour brutal de manivelle qui a mis la région à feu et à sang, et incendiant des édifices des forces sécuritaires et du matériel roulant, y compris un camion appartenant à la Protection civile ?

Le gouvernement a enfin de l'audace

Face à un tel désordre, le gouvernement a enfin réagi et est sorti de son mutisme pour dénoncer -- preuves à l'appui -- ceux qui ont pris le train en marche et ont loué les services de jeunes loubards qui ont failli mener la situation à un point de non-retour.

Dans cette montée de la violence, l'armée est demeurée neutre et s'est contentée de quelques coups de sommation en l'air, sans plus, pour ne pas aggraver davantage la situation.

Pourtant, le gouvernement avait un atout de taille : l'état d'urgence décrété par la présidence de la République, ce qui entraîne des mesures exceptionnelles de rigueur.

La double initiative du gouvernement est alors à saluer, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'Etat de droit, c'est-à-dire de la suprématie de la loi. Ainsi, en ordonnant l'arrestation de ceux qui ont saccagé des locaux publics et y ont mis le feu ainsi qu'aux véhicules des forces de sécurité. On n'est plus aux premiers jours de la révolution, avec leurs dérives et dérapages.

L'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite des révélations publiques d'Imed Trabelsi devant l'IVD constitue un autre pas décisif franchi dans la lutte contre la corruption et le démantèlement de l'écheveau de complicités tissées autour des barons de la corruption. Ainsi, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes, ce qui est de nature à rétablir quelque peu la confiance des Tunisiens, à remettre les pendules à l'heure.

Il y a lieu de retenir quelques leçons de ce qui vient de se passer à Tataouine : d'abord le déficit, voire la quasi-absence de communication de la part du gouvernement, dont la noria entre Tunis, et Tataouine et le marathon de négociations ont jalonné les dernières semaines. Un déficit grave qui laisse planer des interrogations.

Le chef du gouvernement aurait dû faire une intervention télévisée pour expliquer aux Tunisiens l'épilogue de l'affaire et aussi ses dessous, notamment les instigateurs et les requins de la contrebande qui ont donné une autre tournure dramatique aux événements de Tataouine et jeté l'huile sur le feu.

Le peuple est ainsi resté sur sa faim, alors que les députés ont fait leur travail : organiser une séance d'audition de membres du gouvernement, beaucoup plus pour satisfaire leur curiosité et de rentrer ainsi chez eux la conscience quelque peu tranquille du devoir accompli.

Sur les écrans de télévision, les sièges vides des députés absents des séances donne la preuve de ce sens du devoir et du patriotisme à fleur de peau dont se prévalent ces honorables représentants du peuple ...