Afrique du Nord: La Tunisie doit protéger ses palmiers

Le réseau de piégeage, vise la mise en place de seaux remplis d'eau avec des perforations latérales insérées à moitié dans le sol juste à côté des palmiers avec un petit sachet contenant une phéromone (substance chimique comparable aux hormones émises par la plupart des animaux et certains végétaux) et des dattes qui vont fermenter et attirer les charançons rouges.

A noter que parmi les mécanismes de lutte contre le charançon rouge d'une longueur de 3 cm, avec un dos brun rouge et avec des yeux noirs se fait à travers la mise en place d'un réseau de piégeage, le traitement chimique préventif des palmiers, outre le traitement mécanique qui vise l'arrachage, le broyage et l'incinération du palmier infesté.

Il y a lieu de rappeler que le charançon rouge a fait son apparition dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient depuis 1988. En Europe, son apparition remonte à 1993 (en Espagne), 2004 (en Italie) et 2006 (en France).

« Le charançon rouge a déjà infesté des palmiers d'ornement et des palmiers dattiers à Tripoli, Tobrouk (est de la Libye) et s'est déplacé, dernièrement, à Benghazi», a-t-il encore indiqué.

Il a par ailleurs a appelé au renforcement de la coopération entre les équipes libyennes et tunisiennes chargées du contrôle et de l'éradication du charançon rouge dans les deux pays.

