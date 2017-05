Tunisie: Des Etoilés ressuscités !

Al Merrikh : Salem, Mamadou, Wawa, Talla, Sawi, Jaâfar, Koné, Ajab, Bakri, Lamikunli, Kamel.

ESS : Krir, Bédoui, Abderrazak, Boughattas, Ben Frej, Lahmar, B. Amor, Brigui (Bouazza), Sfaxi (Bangoura ), Kechrida, Acosta.

Buts : Al Merrikh : Bakri (52'). ESS : Acosta(34'), Bouazza(93').

Tout d'abord, il faut avouer que la rencontre face aux Soudanais d'Al Merrikh s'est présentée pour les coéquipiers de B. Frej dans un contexte particulièrement pesant sur le plan mental.

La perte du titre de champion face à l'EST, accentuée par une piètre prestation, continue à hanter les esprits dans l'entourage du club avec toutes ses composantes, surtout auprès des supporters qui n'arrivent toujours pas à « avaler » un tel rendement de la part des protégés de Hubert Velud, et n'ont pas hésité à proférer des critiques acerbes à l'encontre des joueurs, staff technique et même dirigeants.

De fait, les Etoilés étaient redevables d'un sursaut d'orgueil face à des Soudanais d'Al Merrikh, pas faciles à manier dans le chaudron d'Oum Dourmane, de surcroît, archi-comble.

Tenant compte de tous ces paramètres, les Etoilés savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient guère «faire le jeu» sur toute la durée du match, d'où une approche plutôt réaliste adoptée par le coach de l'Etoile, visant à doser les efforts des joueurs dans une chaleur et une humidité suffocantes et en présence d'un public imposant.

Justement, les coéquipiers de Achraf Krir auteur d'une sortie remarquable pour son baptême de feu continental se sont positionnés dans la majeure partie de la rencontre dans leur moitié du terrain, tout en plaçant des incursions et des remontées de balle rapides par intermittence, déclenchées par les Brigui et Abderrazak sur le couloir gauche, Bédoui et Sfaxi sur la partie droite, les ouvertures de Hamza Lahmar et surtout le jeu en mouvement et les déviations d'un Diogo Acosta en verve et jouant un rôle tactique primordial.

Une telle approche s'est avérée payante, puisque les Etoilés ont pu ouvrir la marque à la 34'par l'intermédiaire justement de leur attaquant brésilien d'un « heading » imparable ; ceci malgré une domination de la part des locaux qui se sont montrés dangereux à plusieurs reprises, notamment aux 24'et 40'par Sawi et Wawa, mais les parades d'un Krir des grands jours, et nullement intimidé par le contexte du match, ont été déterminantes.

Un coaching payant !

Le réalisme des Etoilés n'a pas affecté, par le but d'égalisation de Bakri à la 52', suite à un cafouillage devant la cage de Krir, puisqu'ils ont continué à gérer sobrement, mais efficacement, les péripéties de la rencontre.

En effet, les Sahéliens, procédant par des contres rapides, ont pu créer le danger à plusieurs reprises parvenant même à heurter le montant gauche par Hamza Lahmar à la 58'et par Brigui à la 75'qui a vu son tir enveloppé repoussé par la transversale.

De plus, ils ont su résister à la percussion et à la rapidité notamment des Bakri et Sawi, particulièrement entreprenants aux 60', 78'et 85', et n'ont surtout pas abdiqué jusqu'aux ultimes minutes de la rencontre, puisqu'à peine incorporé à la 88' à la place de Brigui, l'attaquant algérien, Bouazza, à l'expérience confirmée a su concrétiser une remontée rapide sur l'aile gauche initiée par le trio B. Amor-Bangoura-Abderrazak, en marquant le but de la victoire à la 93'd'un tir imparable du pied gauche.

Au final, les Etoilés ont ramené une victoire grandement précieuse à plus d'un titre, leur permettant de consolider leur première place au classement de leur groupe, mais surtout de rétablir le capital-confiance d'un groupe malmené par la perte récente du titre local.