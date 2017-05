Tunisie: «Ce n'est que partie remise»...

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, les «Vert et Jaune» ont repris hier le chemin des entraînements. Le latéral gauche, Fahmi Ben Romdhane, a été autorisé par Tarek Thabet pour rejoindre le stage de l'équipe nationale, mais retrouvera les rangs du club, la veille du match de barrage contre le CO Médenine, prévu le 3 juin prochain.

Nous nous sommes déjà renseignés sur notre prochain adversaire. Sur le papier, l'équipe de Médenine est à notre portée. Mais il ne faut pas la prendre à la légère non plus. Tomber dans la facilité nous ferait du tort», nous a confié le capitaine marsois, Bilel Ben Messaoud.

La FTF s'est basée dans son jugement sur les confrontations directes dans le cadre du mini-championnat entre les trois candidats à la relégation, la JSK, l'ESZ et l'ASM. Si la JSK a sauvé directement sa peau, il fallait trancher entre l'ESZ et l'ASM.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.