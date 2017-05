Tunisie: Le CSS rate le coche

La deuxième période de jeu n'a pas été toutefois négociée par les «Noir et Blanc» avec la même application et la même fébrilité que la première, en œuvrant souvent sans ligne directrice bien claire. Ce qui a permis aux locaux de prendre les rênes du commandement.

Cet avantage ne dura pas longtemps. Et, c'est Karim Aouadhi qui remit les pendules à l'heure, en reprenant une balle mal renvoyée par la défense adverse hors de portée du gardien Chaouachi. Ce fut à la 40e du jeu... Et, c'est sur un score d'égalité que la première période de jeu prit fin.

Pourtant, la première période de jeu a été plutôt favorable aux Sfaxiens qui ont réussi à prendre souvent l'initiative des opérations passant à deux ou à trois reprises à côté du succès, suite à des essais au but de N'doye, Marzouki et autre Hannachi. Mais le gardien algérien, Chaouachi, a pu s'interposer avec brio à leurs incursions...

La rencontre, disputée sur le terrain en gazon synthétique du stade 5-Juillet d'Alger, n'a pas connu de hauts degrés d'intensité et de suspense. Mais ce sont les locaux plus décidés à faire le break qui ont eu finalement gain de cause.

Buts de : Naccache (24e) et Hachoud (67e) pour les locaux et Aouadhi (40e) pour les visiteurs.

