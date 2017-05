Tunisie: Grève, dites-vous ?

Après les débrayages des mois d'octobre et de novembre 2016 synonymes d'un ras-le-bol généralisé, les chauffeurs de taxi supportent de plus en plus mal la passivité des autorités publiques qui n'ont toujours pas répondu à leurs revendications. .

L'attaché de presse de l'Utica, M. Adel Mekki, a cependant, observé que cette grève n'est pas l'apanage de la chambre syndicale des taxis relevant de l'Union de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) mais d'un syndicat de taxis indépendant.

Par ailleurs, on a appris auprès de nos correspondants régionaux de la ville de Sfax, que cette grève s'est, semble-t-il, limitée au Grand-Tunis.

C'est qu'à Sfax, le rituel est le même avec des taxis-place qui se tiennent à la station d'arrêt constituant à la fois le point de départ et le terminus des taxis qui viennent et reviennent de leurs destinations à Bab Jebli et Bab Diwane.