Tunisie: «Ma ville en 2040»

Indépendamment de la réussite de cette action qui a mobilisé et motivé les jeunes étudiants, il faudrait louer ceux qui ont cru à l'image de la Sndp-Agil, la MAE et Orange. Ces entreprises ont encouragé et primé. Elles démontrent que le mécénat n'est pas un vain mot.

Rappelons que ce concours a réuni les étudiants issus de l'Iscae, l'Esct, l'ISG de Tunis et l'Ihec de Carthage. Repartis en équipes composées de cinq membres, les participants devaient imaginer l'avenir d'une ville tout en exprimant des idées prospectives portant sur les axes économique, social, culturel, politique et environnemental.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.