Angola: Le pays prépare les élections dans la transparence et la normalité - João Lourenço

João Lourenço a rappelé qu'après le 31 décembre dernier, les Congolais, avec la médiation de l'Eglise Catholique, ont signé un accord qui a permis la nomination d'un Premier ministre, le 7 avril et former un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections.

Pour le ministre de la Défense, la situation en République Démocratique du Congo "est un problème très sérieux", comme en témoignent les actuels développements de violence dans les régions du Kasaï et du Kasaï Central, qui entraînent les crises migratoires, sanitaires et humanitaires, avec des conséquences incalculables.

Selon le gouvernant, l'Angola veut contribuer pour que la Région cesse d'être le théâtre de violences, passant de devenir une zone de croissance, du développement économique et social, et de l'harmonie entre ses habitants.

