Guinée Bissau: Corey Harris et Moh Kouyaté en concert à l'IFC

Notons que l'artiste américain, Corey Harris est le nouveau prodige de la musique Blues, un merveilleux guitariste autodidacte qui a une belle voix. Moh Kouyaté, quant à lui, est un griot, ses compositions dressent un pont entre les sources mandingues et les inspirations contemporaines du blues et du jazz. Retrouver les deux artistes ensemble sur scène, à Pointe-Noire, est un événement exceptionnel.

En effet, quand les deux artistes se joignent pour donner un concert, l'événement reste exceptionnel, car Corey Harris et de Moh Kouyaté ont toujours su mêler avec chaleur, finesse et émotion, de nombreuses facettes de leurs influences et de leurs personnalités.

Ce concert, c'est la réunion sur scène de deux artistes mémorables qui ont pour point commun la guitare. Pour faire plaisir au public ponténégrin, Corey Harris et Moh Kouyaté vont jouer une musique qui a du sens et qui éveille les sens, le blues.

L'américain, chanteur de Blues, Corey Harris et le chanteur-guitariste guinéen, Moh Kouyaté vont livrer le 26 mai à partir de 19 heures, un concert inédit à l'Institut Français du Congo(IFC) de Pointe-Noire. Ce concert sera joué de la plus belle manière avec une intensité rare.

